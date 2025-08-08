Stadion: Landesspitze nimmt Rathaus in die Pflicht

„Ich möchte nochmals betonen, dass wir uns als Landesregierung am finanziellen Beitrag der Stadt orientieren werden. Aber das Stadion ist nun einmal im Eigentum der Stadt, daher liegt der Ball im Rathaus“, sagt Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ). „Es geht einerseits für die Fans und Vereine um Fußball auf nationaler und internationaler Ebene, andererseits erwarten sich die Bürger auch weitere Großformate wie Konzerte. Es bedarf also einer multifunktionalen Arena.“