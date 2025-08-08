Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ball liegt bei Stadt“

Stadion: Landesspitze nimmt Rathaus in die Pflicht

Steiermark
08.08.2025 13:19
In Sachen Stadion einer Meinung: Manuela Khom und Mario Kunasek.
In Sachen Stadion einer Meinung: Manuela Khom und Mario Kunasek.(Bild: Jauschowetz Christian)

Nächste Runde in der Grazer Stadion-Causa: Steirische Landesregierung gibt neuerlich Bekenntnis zum Um- und Ausbau in Liebenau ab, nimmt aber gleichzeitig auch die Stadt Graz in die Pflicht. 

0 Kommentare

„Ich möchte nochmals betonen, dass wir uns als Landesregierung am finanziellen Beitrag der Stadt orientieren werden. Aber das Stadion ist nun einmal im Eigentum der Stadt, daher liegt der Ball im Rathaus“, sagt Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ). „Es geht einerseits für die Fans und Vereine um Fußball auf nationaler und internationaler Ebene, andererseits erwarten sich die Bürger auch weitere Großformate wie Konzerte. Es bedarf also einer multifunktionalen Arena.“

Lesen Sie auch:
Das in die Jahre gekommene Liebenauer Stadion soll renoviert werden. Noch spießt sich‘s aber ...
Vereine irritiert
Stadt überrumpelt Sturm und GAK mit Stadion-Auszug
05.08.2025

Noch klarere Worte findet Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP): „Ich bin irritiert, wenn immer wieder davon berichtet wird, dass die beiden Vereine von den Stadionumbauplänen regelmäßig nur aus den Medien erfahren. Ich mahne die Stadt Graz ein, hier offener und transparenter mit den Klubs zu kommunizieren, um Planungssicherheit zu geben“, sagt sie in Richtung Stadtregierung.

Erst am Dienstag machte ja die „Krone“ publik, dass die Stadt Sturm und den GAK damit überrumpelte, dass man während des Umbaus im schlechtesten Fall eineinhalb Jahre aus dem Stadion ausziehen müsste. Der im Rathaus anvisierte Planungsbeschluss im Oktober sei jedenfalls auch für die Beteiligung des Landes von entscheidender Relevanz.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter freut sich über den Freispruch.
Kein Vorsatz
Falschaussage: Freispruch für Ex-Justizminister
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
211.684 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
149.945 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
132.494 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1226 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1055 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Außenpolitik
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
912 mal kommentiert
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf