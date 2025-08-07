Radfahrer nach Kollision mit Pkw schwerverletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag in der Tiroler Gemeinde Ranggen. Dabei stieß ein Fahrradfahrer mit einem Pkw zusammen. Der Radfahrer wurde durch die Luft geschleudert und schwer verletzt. Die Pkw-Lenkerin war leicht alkoholisiert.
Ein Radfahrer (65) wurde auf der Ranggener Landesstraße am Donnerstagnachmittag nach einer Kollision mit einem Pkw durch die Luft geschleudert und schwer verletzt. Er war gegen 17.40 Uhr in Richtung Kematen unterwegs gewesen, als er mit einem von einer 59-jährigen Frau gelenkten Pkw zusammenstieß.
Pkw-Lenkerin alkoholisiert
Der 65-Jährige wurde dadurch durch die Luft geschleudert und blieb verletzt in einem Feld liegen. Er wurde mit schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Bei der Pkw-Lenkerin konnte durch die Polizei eine leichte Alkoholisierung festgestellt werden.
