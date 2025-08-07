Radfahrer nach Kollision mit Pkw schwerverletzt

Ein Radfahrer (65) wurde auf der Ranggener Landesstraße am Donnerstagnachmittag nach einer Kollision mit einem Pkw durch die Luft geschleudert und schwer verletzt. Er war gegen 17.40 Uhr in Richtung Kematen unterwegs gewesen, als er mit einem von einer 59-jährigen Frau gelenkten Pkw zusammenstieß.