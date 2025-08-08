Hybride Wege: Nahversorgung am Puls der Zeit

Die Sicherung der Nahversorgung wird hierzulande großgeschrieben: Mit 85 geförderten Projekten und mehr als 1,3 Millionen Euro an Fördermitteln (von Land und Wirtschaftskammer NÖ) ist es der die NAFES – NÖ Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Einkaufs in Stadt- und Ortszentren – gelungen, gezielte Impulse für lebendige Ortskerne und nachhaltige Nahversorgung zu setzten. Damit konnte in Summe ein Investitionsvolumen von rund 4,7 Millionen Euro ausgelöst werden.