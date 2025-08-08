Vorteilswelt
Moderne Modelle

Hybride Wege: Nahversorgung am Puls der Zeit

Niederösterreich
08.08.2025 13:00
Hybride Nahversorgungsmodelle sollen den Kaufleuten den Alltag erleichtern, wirtschaftlich Sinn ...
Hybride Nahversorgungsmodelle sollen den Kaufleuten den Alltag erleichtern, wirtschaftlich Sinn machen und den Menschen mehr Flexibilität beim Einkaufen bieten.(Bild: Stockah - stock.adobe.com)

Im ländlichen Raum wird vermehrt auf innovative Versorgungsmodelle gesetzt: Damit soll die Nahversorgung und die Belebung der Ortskerne im weiten Land gesichert werden. 

Die Sicherung der Nahversorgung wird hierzulande großgeschrieben: Mit 85 geförderten Projekten und mehr als 1,3 Millionen Euro an Fördermitteln (von Land und Wirtschaftskammer NÖ) ist es der die NAFES – NÖ Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Einkaufs in Stadt- und Ortszentren – gelungen, gezielte Impulse für lebendige Ortskerne und nachhaltige Nahversorgung zu setzten. Damit konnte in Summe ein Investitionsvolumen von rund 4,7 Millionen Euro ausgelöst werden.

Für Wolfgang Ecker und Landeschefin Mikl-Leitner ist Nahversorgung kein Luxus, sondern ein ...
Für Wolfgang Ecker und Landeschefin Mikl-Leitner ist Nahversorgung kein Luxus, sondern ein Grundbedürfnis(Bild: NLK Pfeiffer)

Neben einem guten Branchenmix punkten innovative Versorgungsmodelle. „Früher war der Greißler im Ort eine Selbstverständlichkeit – heute braucht es kreative Lösungen. Eine Möglichkeit heißt: Hybrid. Ein Geschäft, das tagsüber mit Personal geöffnet hat und zu Randzeiten als Selbstbedienungsladen funktioniert“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Auch Handwerksbetriebe, Dienstleister, Gastronomiebetriebe, Nischenanbieter im Handel und Pop-up-Stores kommt laut WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker in den Ortskernen eine verstärkte Rolle zu. 

Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
