Verein will Bildung am Campus in Osttirol fördern

Zwar sei Lienz schon seit Längerem ein konkurrenzfähiger Bildungsstandort, dennoch sollte man über den Tellerrand hinausblicken. Vereinsvorstand Andreas Kraler (Geschäftsführer von Hella) möchte den Bildungs- und Innovationsstandort Lienz über die Grenzen Osttirols sichtbarer machen und an die umliegenden Regionen Spittal, Hermagor oder das Pustertal sowie den Pinzgau anbinden: „Wir brauchen den Input von außen, das bringt neue, frische Perspektiven.“