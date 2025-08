„Hier in Krems spürt Felix das Vertrauen“

Schon in Minute 13 drückte er den Ball über die Linie. Dann revanchierte er sich an Assistgeber Yilmaz mit der Vorlage zum 2:0. Und noch vor der Pause traf er zum 3:0. Felix Nachbagauer hatte gegen Neusiedl wesentlichen Anteil am 4:0-Start der Kremser in diese Ostliga-Saison. Dabei lief es für den 21-Jährigen nicht immer so leicht. Ein Glück, dass sich seine Wege immer wieder mit jenen der Familie Fallmann kreuzen.