An den Kopf greifen | SPÖ-Scherz?

An den Kopf greifen. Den Aufruhr in britischen Städten durch die bislang massivsten Anti-Migrations-Demonstrationen und die Pro-Demos dagegen nimmt „Krone“-Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz zum Ausgangspunkt seines aktuellen Kommentars. Nun sei der „Dampfdruckkessel“ explodiert, in Großbritannien würde der Rechtspopulist Nigel Farage bei Wahlen einen Erdrutschsieg erringen und nächster Premier werden. Doch die EU reagiere auf diese explosive Entwicklung ausgerechnet, indem sie die Bedingungen für Abschiebungen abgelehnter Asylwerber verschärft. Seinitz sieht die EU „von einem Todestrieb geprägt“ – bedingungslose Aufnahme, aber Abschiebung nur mit Erlaubnis der EU. Unser Polit-Beobachter fassungslos: „Man greift sich an den Kopf“. Ja, wie wahr!