Endlich wieder ohne Lebensgefahr einschlafen!

Impulse für die Zunge

Sprinzl, der viele Jahre am Wiener AKH tätig war, hat die Methode in Österreich maßgeblich mitentwickelt und perfektioniert. Mit seiner Erfahrung zählt er heute zu den führenden Spezialisten auf diesem Gebiet. Das Prinzip hinter dem innovativen Eingriff ist so einfach wie genial: Der Stimulator wird operativ unterhalb des Schlüsselbeins eingesetzt und über eine feine Elektrode mit dem Zungennerv verbunden. Während des Schlafs aktiviert das Gerät gezielt die Zungenmuskulatur – und hält so die Atemwege offen.