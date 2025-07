Alles gut | Checkst Du?

Alles gut. Eine Hiobsbotschaft nach der anderen. In der Dienstag-Ausgabe der „Krone“ haben wir nach der Zoll-Einigung zwischen US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über die schwerwiegenden Folgen für die heimische Wirtschaft berichtet, mit ersten Prognosen, wie sehr das unsere Wirtschaftsleistung beeinträchtigen könnte. In der Mittwoch-Ausgabe haben wir den Ökonomen Stefan Bruckbauer zitiert, der fürchtet, dass durch die Trump-Zölle in Österreich 10.000 Jobs gefährdet sind. Heute berichten wir, dass bereits – noch ohne diese US-Zölle – im ersten Halbjahr ein gänzlich unerwünschter Rekord erzielt wurde: 3662 Firmenpleiten in Österreich – das ist der Höchstwert. Mit dieser tristen Situation beschäftigt sich auch „Krone“-Polit-Insider Claus Pándi heute in einem Kommentar. Er spielt auch auf den Pleitenrekord VOR Trumps Zöllen an, weshalb es, wie Pandi richtig schließt, „nicht am seltsamen Mann im Weißen Haus liegen kann, dass hierzulande der Niedergang im Handel und in der Industrie unaufhaltsam scheint“. Vor allem aber gibt es „rundherum Länder, in denen es deutlich besser bis sogar sehr gut läuft“. Unser Problem? Pándi schreibt: „Bei uns ist es leider so, dass es Unternehmern und solchen, die welche werden wollen, nicht gerade einfach gemacht wird. Kaum hat jemand eine brauchbare Idee, finden sich auf allen Ebenen des Staates, der Länder, der Kammern und anderer prächtig finanzierter Institutionen die üblichen Verhinderungsspezialisten, die den Weg zum Erfolg mit Hürden pflastern.“ Aber hören wir nicht beinahe jeden Tag, dass all das jetzt geändert wird? Dann wird ja bald alles gut…