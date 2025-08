Regierungspartei: Wien muss Konzert absagen!

Aber jetzt gibt es positive Signale. Die Wiener Regierungspartei Neos setzt sich für eine Absage ein. „Die Verharmlosung von Terror ist keine Kunst. Es ist alarmierend, dass so etwas in einer weltoffenen Stadt wie Wien eine Bühne bekommt. Wer Hass relativiert und Gewalt verharmlost, tritt nicht für Freiheit ein – er tritt sie mit Füßen, darum lehnen wir dieses Konzert entschieden ab“, so Thomas Weber, Menschenrechtesprecher der Pinken.