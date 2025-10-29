„Weltberühmt zu sein ist wie ein Gefängnis“

Trotz des ernsten Themas schafft „No Hit Wonder“ es, mit einer Portion Humor auch eine Leichtigkeit rüberzubringen. Fitz hat übrigens nicht nur das Drehbuch geschrieben, sondern auch den Hit, der das Schicksal der Hauptfigur geprägt hat: „Ich hab ihn bei mir zu Hause zusammengezimmert und am Computer eingesungen. Er durfte ja diesen leicht bescheuerten 90er-Jahre-Sound haben“, so das Multitalent bescheiden. Der Song hat nämlich tatsächlich Ohrwurmqualität und ist auch schon auf Spotify zum Nach- und Wiederhören verfügbar. Auch ein Chorwettbewerb wurde zu dem Lied schon veranstaltet. Selbst macht den Schauspieler aber eine ganz andere Art von Musik glücklich: „Ich liebe ,My Way‘, aber da komm ich mir immer ein bisschen pompös vor, wenn ich das singe. Da muss man Frank Sinatra sein oder zumindest Harald Juhnke mit drei Promille und einer angehenden Zirrhose“, lacht er.