Endlich Lösung für das „ewige“ Kriminal-Relikt

Besitzverhältnis erst nach Jahren aufgehoben

Was also tun mit dem Kriminal-Relikt, das zunächst im Hof der Polizei in der Kaiserjägerstraße stand und dann an der Mauer am Inn vor sich hin rostete? Nach langem Hin und Her erfolgte erst 2023 die sogenannte Dereliktion. Damit wurde das Besitzverhältnis aufgehoben und das Fahrzeug der Polizei „zugeeignet“, wie es im Beamtendeutsch heißt.