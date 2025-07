Florianis rückten zu zwei Schadstoffeinsätzen aus

Der erste Alarm ging bereits um 7.43 ein: In einer Firma in Kapfenberg-Diemlach war Salzsäure aus einem Container ausgetreten. Die Freiwilligen Feuerwehren Kapfenberg-Diemlach, Kapfenberg-Stadt und Bruck an der Mur waren zur Stelle und sorgten dafür, dass der Schadstoff gebunden und von einer Fachfirma entsorgt wird. Für Mensch und Umwelt bestand keine Gefahr.