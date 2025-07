Geschichte zu Lager in der Reichenau zum Nachlesen

Umfassende Information und ein neuer Gedenkort

Die Stadt ist in den vergangenen Jahren darangegangen, die Geschichte genauer aufzuarbeiten. Mit dem Ziel, rund um den ehemaligen Lagerkomplex einen Gedenkort zu errichten, an dem die Bevölkerung der Geschichte nachspüren kann. Im Rahmen des Projekts wurde jetzt eine Broschüre aufgelegt. Unter dem Titel „Gedenkort Lager Reichenau: Geschichte und Zukunft“ finden sich darin Artikel von Historikerinnen und Historikern zur Geschichte des Lagers und zu dessen Opfern, zahlreiche Bilder und eine Vorschau auf den Gedenkort. Die Broschüre hat eine gedruckte Auflage von 2000 Stück und ist auch online verfügbar. Der Gedenkort soll in unmittelbarer Nähe des ehemaligen Lagers am Innufer östlich der Grenobler Brücke entstehen.