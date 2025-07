Beim Bremsen gestürzt, Auto übersieht Radfahrer

Radfahrer in der Nacht übersehen

Der zweite Unfall passierte in der Nacht auf Samstag gegen 0.30 Uhr. Ein Deutscher (33) fuhr in Innsbruck entlang der Mühlauer Brücke in Richtung Norden. Hinter ihm fuhr ein Serbe (55) mit dem Pkw. „Aus unbekannter Ursache übersah der Pkw-Lenker den 33-Jährigen und fuhr auf diesen ungebremst auf.“ Der Deutsche stürzte und wurde mit Verletzungen in die Klinik gebracht.