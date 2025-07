Tag der offenen Tür gibt Einblicke in den Weltraum

„Wenn ein Kind vor einem Raumanzug steht und den Blick Richtung Himmel richtet, springt der Funke über“, sagt Gernot Grömer. Der Direktor des Österreichischen Weltraum Forums (ÖWF) wirbt damit für den „Open-Space-Day“, der am Samstag in Raumanzugslabor des ÖWF in Innsbruck stattfindet. Er richtet sich an Familien mit Kindern ab fünf Jahren und an alle, die sich für Weltraumforschung interessieren.