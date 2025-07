„Heldenplatz“ brach wie Tsunami über Österreich

Sein Alter Ego Thomas Bernhard schrieb für ihn das historisch relevante Stück „Heldenplatz“, das wie ein Tsunami über das verdrängungssüchtige Österreich hereinbrach. Woran außer an „Heldenplatz“ wird man sich erinnern, wenn man an ihn denkt? An Bernhards „Ritter, Dene, Voss“, an Kleists „Hermannsschlacht“, an „Richard III.“ mit Gert Voss, das furiose Debüt als Burgtheaterdirektor. Voss ist ihm vorangegangen wie George Tabori, Johann Adam Oest und Ignaz Kirchner. Kirsten Dene spielt nicht mehr, Martin Schwab ist der Letzte aus der Gigantengeneration.