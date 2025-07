Der Wolferl und der liebe Augustin

Es ist eine Hommage an eine ikonische Wiener Figur: Im Wien des 17. Jahrhunderts wurde der „liebe Augustin“, bekannt für seinen unerschütterlichen Optimismus und seine Heiterkeit, zum Kult. Berühmt wurde er vor allem durch die Legende, er sei betrunken in eine Pestgrube gefallen und am nächsten Morgen quicklebendig wieder aufgetaucht. Seither gilt er als Symbol für typisch österreichische Gelassenheit im Angesicht von Widrigkeiten.