Boris Charmatz: „Tanzhaus ohne Mauern und Dach!“

„Pina Bausch war wie eine Göttin, ihr Erbe ist unser Gedächtnis, lebt in mir als Tänzer, Choreograf, Denker. In Frankreich hat man ihre Arbeit sehr geschätzt. Seit ihrem Tod 2009 ist ihr Erbe Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich muss das alles in Ruhe überdenken. Für ImPulsTanz entwarf ich etwa das Solo ,Somnole‘ für Tanz und Pfeifen – ein Covid-Stück, das ich sehr oft und gern getanzt habe. Einen zweiten Teil habe ich im Kopf. Für 2026.“Und Charmatz’ Fixpunkte für die Zukunft? „In Paris das Théâtre de la Ville und das Festival d’Automne, das Wiener ImPulsTanz-Festival, bei dem ich seit 1998 Gast bin, die Opern von Lille und Valence .“