Erneut schwere Unfälle mit Motorradfahrern

Sturz in einer Kurve

Und im Gemeindegebiet von Waldhausen im Strudengau ereignete sich am Samstag wenig später – gegen 11.40 Uhr – ein Motorradsturz. Ein 30-jähriger Welser fuhr auf der B119 Richtung Dimbach. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stieg kopfüber ab. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landesklinikum Amstetten eingeliefert.