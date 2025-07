Stadion-Open-Air Gnas lockt mit Naschenweng

Die Vorbereitungen für die steirische Konzert-Sensation des Sommers laufen bereits auf Hochtouren: Melissa Naschenweng bringt ihr einziges Steiermark-Konzert 2025 nach Gnas und verwandelt das Stadion am 19. Juli in eine mitreißende Open-Air-Konzertarena. Mit im Gepäck hat sie dabei ihr brandneues Album „Alpenbarbie“ und natürlich all ihre großen Hits wie „Bergbauernbuam“, „Traktorführerschein“ und viele weitere Party-Kracher.

Das Publikum in Gnas darf sich auf eine energiegeladene Show freuen, ganz im typischen Naschenweng-Stil – voller Power, Herz und einer ordentlichen Portion „Pink“. Wer Melissa einmal live erlebt hat, weiß: Hier bleibt kein Tanzbein ruhig! Mit ihrem unverwechselbaren Stil, starken Songs und einer leidenschaftlichen Performance hat sich Melissa längst einen festen Platz in der österreichischen Musikszene erobert. Ihre Konzerte sind ein echtes Erlebnis – emotional, kraftvoll und nah am Publikum.