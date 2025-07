„Management pennt, Flughafen ist 20 Jahre hinten!“

Salzburg hat Direktflüge nach Frankfurt

Als Beispiele führten Kolm und Federspiel andere Regionalflughäfen an, die besser dastünden als Innsbruck: „Salzburg sah vor 20 Jahren so aus wie Innsbruck heute“, betonte Kolm. „Die ideologisch verbrämte Partie in Innsbruck hat schon in den 1990er-Jahren versucht, den Flughafen umzubringen“, ärgert sich Federspiel über die Stadtregierung.