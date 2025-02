Die Justiz hält Foto von Verdächtigem „geheim“

Noch immer auf der Flucht

Knapp drei Wochen später ist der Schütze immer noch auf der Flucht. Der Täter wird als schlank, zwischen 50 und 60 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und mit Glatze beschrieben. Es gibt sogar ein Foto des Verdächtigen, das von einer Kundenkarte stammt. Dass dieses Bild, wie in amerikanischen Fernsehkrimis, durch ein Computersystem gejagt und der Täter damit sofort identifiziert wird, funktioniert in der Realität allerdings nicht. Das Gesicht des Verdächtigen würde in der heimischen Kriminaldatenbank nur dann aufscheinen, wenn der Täter schon amtsbekannt wäre.