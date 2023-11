Schutzengelstall für kranke Kinder und alte Pferde

Am Lichtblickhof in Wien wurde ein neuer Begegnungs- und Therapieraum feierlich eröffnet. Der Schutzengelstall dient als ein Ort der Geborgenheit für Kinder, die ihren letzten Weg beschreiten. Und auch für alte Pferde, die als starke Stütze an der Seite dieser Kinder ihren Lebensabend verbringen dürfen. Die „Krone“-Tierecke war wesentlich an der Entstehung beteiligt.