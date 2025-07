Klassiker & neue Trends: Wohin die Steirer reisen

Oder auch Destinationen, in denen man mit den eigenen Flipflops quasi in die Fußspuren der Promis und Hollywoodstars treten kann, heuer zusätzlich befeuert durch die millionenteure Bezos-Hochzeit in Venedig. „Beliebt sind aber auch Filmdestinationen. Dubrovnik etwa ist, selbst Jahre nach Ende der Serie ,Game of Thrones‘, immer noch ein Renner.“ Oder auch die griechische Insel Skopelos, auf der bei „Mamma Mia“ Superstars wie Meryl Streep aus vollem Hals gesungen haben. „Generell ist Griechenland noch immer ganz vorn auf der Beliebtheitsskala der Steirer“, so Schlögl.