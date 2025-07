Steirischer Sommer zu Hause oder in der Ferne?

Den Sommer verbringt Elfi meistens zu Hause in Graz. Lieber fährt sie im Frühling oder Herbst in den Urlaub. Und dann nach Italien: „Ich bin eine Italien-Liebhaberin.“ Das Beste an Graz? „In der Innenstadt fühlt man sich quasi wie in Italien.“

Elfi Bild: Scherbichler Wulf