Kein weiterer Toter nach Vergiftung in Bayern

Nach einer möglichen Vergiftung von Restaurantbesuchern im bayerischen Weiden in der Oberpfalz ist nach bisherigen Erkenntnissen kein weiterer Betroffener seinen Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Gäste im Alter zwischen 33 und 52 Jahren hatten sich am Samstagabend eine Flasche mit einem Getränk geteilt. Bei allen machten sich Vergiftungserscheinungen bemerkbar. Acht Betroffene kamen ins Spital, ein 52-Jähriger starb noch in der Nacht auf Sonntag.