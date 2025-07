„Unsere Sportler essen rund 50 Riegel pro Tag“

Und wie sieht es mit der Verpflegung aus? „Hauptsächlich wird Reis gegessen. Das ist Standard“, sagt Resl. „Schon in der Früh vor dem Rennen. Am Abend dann oft in Kombination mit Thunfisch, Pesto oder Sugo – je nach Geschmack“, so der WSA-Teamchef. „Dazu werden täglich im Team sicher noch 50 Gels und 50 Riegel verdrückt. Da kommt bei fünf Etappen schon einiges zusammen.“ Zwei Trinkflaschen haben die Sportler ohnehin immer beim Start am Rad. „Wir haben aber sicher noch einmal zwischen 30 und 50 Trinkflaschen in den Fahrzeugen.“