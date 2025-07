Nicht alle Hofläden bleiben immer auf Erfolgskurs

Seit Vierteljahrhundert Vermarktung in der Stadt

Eine fixe Größe in Sachen Direktvermarktung ist hingegen der Lienzer Stadtmarkt. Dieser ist mittlerweile seit 25 Jahren regelmäßig in der Messinggasse vertreten und Teil der Stadtidentität geworden. Rund 4,8 Millionen Kunden wurden laut eigenen Angaben an 2600 Markttagen bedient. Damit zählt er zu den erfolgreichsten Frischemärkten in ganz Österreich.