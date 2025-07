Traktor fuhr Schlangenlinien: Drogenlenker ertappt

Ereignet hat sich der Vorfall gegen 7.30 Uhr. Mehrere Anrufer meldeten sich bei der Polizei und behaupteten, dass ein Traktorfahrer in Schlangenlinien auf der Tiroler Straße in Wattens unterwegs sei. „Von einer Polizeistreife konnte der Traktor im Kreuzungsbereich mit der Bahnhofstraße angehalten werden“, so die Ermittler. Hinter dem Steuer saß ein 35-jähriger Einheimischer.