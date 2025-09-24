Vorteilswelt
„Erde eine Karotte“

Skurrile Postings! Boniface zum Rapport gerufen

Deutsche Bundesliga
24.09.2025 10:25
Victor Boniface sorgte mit merkwürdigen Postings für Verwirrung.
Victor Boniface sorgte mit merkwürdigen Postings für Verwirrung.(Bild: Instagram/boniface_jrn)

„Das Leben ist wie ein Schuh, du kannst keine Kuh trinken, weil die Erde eine Karrotte ist.“ Eines von vielen Postings, das Victor Boniface in den vergangenen Tagen mit seinen Followern geteilt hat. Die Verwirrung ist groß – auch bei seinem neuen Arbeitgeber Werder Bremen, der den Stürmer nun zum Vieraugengespräch gebeten hat.

0 Kommentare

Auf Snapchat meinte Boniface zuletzt: „Wenn du dein Geld für zu viele Frauen verschwendest, wirst du im Leben nichts erreichen. Such‘ dir ein oder zwei Frauen und komm‘ zur Ruhe. Höchstens drei Frauen, oder wenn du viel durchmachst, sind vier auch okay.“ 

Verein greift ein
Was genau der Nigerianer seinen Fans mitteilen will, ist in den meisten Beiträgen nicht ganz klar, die Bremer Klub-Führung würde sich jedenfalls wünschen, weniger kryptische Postings lesen zu müssen. 

Lesen Sie auch:
Victor Boniface geht ab sofort für den SV Werder Bremen auf Torjagd.
Meister kommt
Neuer Kollege für Grüll, Wöber und Co. bei Werder
01.09.2025

Die Angelegenheit soll nun intern geklärt werden. Heißt wohl: In einem Vieraugengespräch wird der 24-Jährige gebeten, etwas überlegter auf Snapchat und Instagram zu agieren.

Sportlich wartet Boniface noch auf seinen ersten Torerfolg, in zwei Spielen für den SV Werder Bremen brachte es der Mittelstürmer aber immerhin schon auf einen Assist. Am Freitag trifft er mit Werder auf Tabellenführer Bayern. Auch wenn er keine Kuh trinken kann, wird Boniface zumindest versuchen, sich in die Torschützenliste einzutragen ...

