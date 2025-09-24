Skurrile Postings! Boniface zum Rapport gerufen

„Das Leben ist wie ein Schuh, du kannst keine Kuh trinken, weil die Erde eine Karrotte ist.“ Eines von vielen Postings, das Victor Boniface in den vergangenen Tagen mit seinen Followern geteilt hat. Die Verwirrung ist groß – auch bei seinem neuen Arbeitgeber Werder Bremen, der den Stürmer nun zum Vieraugengespräch gebeten hat.