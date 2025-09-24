Lenker nach Frontalkollision im Wagen eingeklemmt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Alpbachtaler-Landesstraße in Tirol wurden am frühen Mittwochmorgen zwei Fahrzeuglenker verletzt. Der Autolenker (26) und der 56-jährige Fahrer eines Kleintransporters waren frontal ineinander gekracht.
Zu dem Unfall kam es gegen 5.20 Uhr, als der 26-Jährige mit seinem Auto taleinwärts fuhr, während ihm der Transporterlenker entgegenkam. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Autolenker plötzlich auf die Gegenspur – es kam zur Frontalkollision.
Verletzte in Klinik gebracht
Während der 26-Jährige den Pkw selbstständig verlassen konnte, wurde der Fahrer des Kleintransporters im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die beiden Einheimischen wurden unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.
Dreistündige Straßensperre
An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Straße war drei Stunden lang für den gesamten Verkehr gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.