Lenker nach Frontalkollision im Wagen eingeklemmt

Verletzte in Klinik gebracht

Während der 26-Jährige den Pkw selbstständig verlassen konnte, wurde der Fahrer des Kleintransporters im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die beiden Einheimischen wurden unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.