Chaos im Frühverkehr
Riesiger Krater nach Straßeneinsturz in Bangkok
Schock im Frühverkehr in Bangkok: Direkt vor einem Krankenhaus ist plötzlich eine Straße eingestürzt und hat ein riesiges Loch in die Erde gerissen. Zwei Strommasten und ein Abschleppwagen der Polizei stürzten hinein. Autos legten den Rückwärtsgang ein, Menschen liefen weg, um sich in Sicherheit zu bringen.
Der Krater erstreckte sich laut der Zeitung „Bangkok Post“ über eine Fläche von 30 mal 30 Metern und war 50 Meter tief. Teile der Straße stürzten in das neu entstandene Loch. Das Unglück ereignete sich über einer U-Bahn-Haltestelle, die derzeit gebaut wird. Die Arbeiten werden auch als mögliche Ursache vermutet. Verletzt wurde laut ersten Angaben niemand.
Die Behörden ließen sicherheitshalber Tausende Patientinnen und Patienten aus dem angrenzenden Krankenhaus sowie Personen aus den benachbarten Wohnungen in Sicherheit bringen. Das Krankenhaus setzte ambulante Behandlungen aus, versorgt die stationären Patientinnen und Patienten aber weiter. Das Gebäude selbst soll nicht beschädigt worden sein.
Thailändische Medien berichteten, dass es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staus in der Region gekommen sei. Die Behörden versuchten, das Gebiet um das Erdloch herum zu stabilisieren. Durch mögliche Regenfälle könnte noch mehr Erde in den Krater gelangen.
