Riesiger Krater nach Straßeneinsturz in Bangkok

Der Krater erstreckte sich laut der Zeitung „Bangkok Post“ über eine Fläche von 30 mal 30 Metern und war 50 Meter tief. Teile der Straße stürzten in das neu entstandene Loch. Das Unglück ereignete sich über einer U-Bahn-Haltestelle, die derzeit gebaut wird. Die Arbeiten werden auch als mögliche Ursache vermutet. Verletzt wurde laut ersten Angaben niemand.