Raubmord im Urlaubsparadies: Deutsches Ehepaar tot

Am Dienstagmorgen stießen Fahnder auf einem Privatgrundstück nahe der Finca Cerros de Quepos in der Stadt Quepos auf zwei vergrabene Leichen. Das deutsche Ehepaar war laut „Bild“-Zeitung am Montag von Freunden als vermisst gemeldet worden.

Die Justizermittlungsbehörde OIJ bestätigte mittlerweile via X die Identität der Opfer und geht von Mord aus. Die Ermittler gehen von einem Raubüberfall als Tatmotiv aus.