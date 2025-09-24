Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Leichen auf Grundstück

Raubmord im Urlaubsparadies: Deutsches Ehepaar tot

Ausland
24.09.2025 09:53
In der Urlaubsregion Quepos in Costa Rica wurden die Leichen eines deutschen Paares entdeckt. ...
In der Urlaubsregion Quepos in Costa Rica wurden die Leichen eines deutschen Paares entdeckt. (Symbolbild)(Bild: Falko Göthel - stock.adobe.com)

In Costa Rica wurden zwei Deutsche tot aufgefunden. Die Ermittler prüfen mögliche Hintergründe – ein Raub könnte das Motiv gewesen sein.

0 Kommentare

Am Dienstagmorgen stießen Fahnder auf einem Privatgrundstück nahe der Finca Cerros de Quepos in der Stadt Quepos auf zwei vergrabene Leichen. Das deutsche Ehepaar war laut „Bild“-Zeitung am Montag von Freunden als vermisst gemeldet worden.

Die Justizermittlungsbehörde OIJ bestätigte mittlerweile via X die Identität der Opfer und geht von Mord aus. Die Ermittler gehen von einem Raubüberfall als Tatmotiv aus.

Paar lebte seit zwei Jahren in Costa Rica
Nach Angaben der costa-ricanischen Zeitung „La Teja“ lebte das Paar seit rund zwei Jahren auf dem Anwesen – und hatte die Finca selbst gekauft. Nachbarn berichteten, sie hätten die beiden zuletzt am Samstag gesehen.

Quepos liegt an der Pazifikküste der Provinz Puntarenas und ist das Tor zum Nationalpark Manuel Antonio – ein beliebter Touristenort mit Stränden, Sportfischerei und Hotels.

Porträt von Franz Hollauf
Franz Hollauf
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf