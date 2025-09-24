Leichen auf Grundstück
Raubmord im Urlaubsparadies: Deutsches Ehepaar tot
In Costa Rica wurden zwei Deutsche tot aufgefunden. Die Ermittler prüfen mögliche Hintergründe – ein Raub könnte das Motiv gewesen sein.
Am Dienstagmorgen stießen Fahnder auf einem Privatgrundstück nahe der Finca Cerros de Quepos in der Stadt Quepos auf zwei vergrabene Leichen. Das deutsche Ehepaar war laut „Bild“-Zeitung am Montag von Freunden als vermisst gemeldet worden.
Die Justizermittlungsbehörde OIJ bestätigte mittlerweile via X die Identität der Opfer und geht von Mord aus. Die Ermittler gehen von einem Raubüberfall als Tatmotiv aus.
Paar lebte seit zwei Jahren in Costa Rica
Nach Angaben der costa-ricanischen Zeitung „La Teja“ lebte das Paar seit rund zwei Jahren auf dem Anwesen – und hatte die Finca selbst gekauft. Nachbarn berichteten, sie hätten die beiden zuletzt am Samstag gesehen.
Quepos liegt an der Pazifikküste der Provinz Puntarenas und ist das Tor zum Nationalpark Manuel Antonio – ein beliebter Touristenort mit Stränden, Sportfischerei und Hotels.
