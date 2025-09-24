Vorteilswelt
Auch Schiri im Fokus

„Enorm ungerecht“: Mourinho kocht nach Heim-Debüt

Fußball International
24.09.2025 10:55
Jose Mourinho
Jose Mourinho(Bild: AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)

Das hat er sich sicherlich ganz anders vorgestellt! Bei seinem Heim-Debüt für Benfica Lissabon musste sich Startrainer Jose Mourinho mit einem 1:1 gegen Rio Ave begnügen - und knöpfte sich anschließend den Schiedsrichter vor.

Das Ergebnis sei „enorm ungerecht, denn nur eine Mannschaft wollte gewinnen und die andere wollte ein Unentschieden, aber so ist der Fußball“, beklagte „The Special One“, nachdem seine Mannschaft in der Nachspielzeit den bitteren Ausgleich kassiert hatte.

Für Mourinho stand fest: „Es ist ein miserables Ergebnis, bei dem Rio Ave mit dem einzigen Schuss aufs Tor ein fantastisches Tor erzielt hat.“ Wütend war Mourinho nicht nur auf sein Team, sondern auch auf Schiedsrichter Sergio Guelho. Ein Benfica-Treffer war zuvor nach Eingreifen des VAR aberkannt worden. „Er hat keine Persönlichkeit“, attackierte Mourinho den Unparteiischen.

Nur auf Rang drei
Nach sechs Spieltagen liegt Benfica Lissabon nur auf Rang drei. Auf den makellosen Leader FC Porto fehlen dem Hauptstadt-Klub aktuell vier Zähler. Mourinho, der vor wenigen Wochen bei Fenerbahce Istanbul gehen hatte müssen, soll nun das Ruder rumreißen. Das Heim-Debüt ging jedoch mächtig in die Hose …

Porträt von krone Sport
krone Sport
Ähnliche Themen
José Mourinho
Benfica Lissabon
Schiedsrichter
Folgen Sie uns auf