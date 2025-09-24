„Enorm ungerecht“: Mourinho kocht nach Heim-Debüt

Das hat er sich sicherlich ganz anders vorgestellt! Bei seinem Heim-Debüt für Benfica Lissabon musste sich Startrainer Jose Mourinho mit einem 1:1 gegen Rio Ave begnügen - und knöpfte sich anschließend den Schiedsrichter vor.
Das Ergebnis sei „enorm ungerecht, denn nur eine Mannschaft wollte gewinnen und die andere wollte ein Unentschieden, aber so ist der Fußball“, beklagte „The Special One“, nachdem seine Mannschaft in der Nachspielzeit den bitteren Ausgleich kassiert hatte.
Für Mourinho stand fest: „Es ist ein miserables Ergebnis, bei dem Rio Ave mit dem einzigen Schuss aufs Tor ein fantastisches Tor erzielt hat.“ Wütend war Mourinho nicht nur auf sein Team, sondern auch auf Schiedsrichter Sergio Guelho. Ein Benfica-Treffer war zuvor nach Eingreifen des VAR aberkannt worden. „Er hat keine Persönlichkeit“, attackierte Mourinho den Unparteiischen.
Nur auf Rang drei
Nach sechs Spieltagen liegt Benfica Lissabon nur auf Rang drei. Auf den makellosen Leader FC Porto fehlen dem Hauptstadt-Klub aktuell vier Zähler. Mourinho, der vor wenigen Wochen bei Fenerbahce Istanbul gehen hatte müssen, soll nun das Ruder rumreißen. Das Heim-Debüt ging jedoch mächtig in die Hose …
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.