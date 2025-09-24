„Enorm ungerecht“: Mourinho kocht nach Heim-Debüt

Für Mourinho stand fest: „Es ist ein miserables Ergebnis, bei dem Rio Ave mit dem einzigen Schuss aufs Tor ein fantastisches Tor erzielt hat.“ Wütend war Mourinho nicht nur auf sein Team, sondern auch auf Schiedsrichter Sergio Guelho. Ein Benfica-Treffer war zuvor nach Eingreifen des VAR aberkannt worden. „Er hat keine Persönlichkeit“, attackierte Mourinho den Unparteiischen.