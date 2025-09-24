Abgeordnete hielt mit ihrem Baby Rede im Bundestag

Parlamentspräsidentin: Säuglinge unter Umständen zulässig

„Wilder Tag“, schrieb die 32-Jährige dazu in einer Instagram-Story, morgen gebe es ein paar Gedanken mehr zur Vereinbarkeit. Parlamentspräsidentin Julia Klöckner schrieb dazu ebenfalls in einer Story bei Instagram: „Mutter mit Säugling und Betreuungsherausforderung? Hanna Steinmüller hat das mit ihrem Kind bravourös gemeistert.“ Deshalb halte sie es auch für vertretbar, Säuglinge unter gewissen Umständen im Plenarsaal zuzulassen, schrieb die CDU-Politikerin.