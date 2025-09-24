Abgeordnete hielt mit ihrem Baby Rede im Bundestag

Die Grünen-Abgeordnete Hanna Steinmüller hat mit einer Rede zum Etat des Bauministeriums für einen historischen Auftritt im deutschen Parlament gesorgt. Es war aber nicht der Inhalt ihrer Rede ausschlaggebend, sondern wen sie zum Rednerpult mitnahm.
Denn die 32-Jährige hatte ihr schlafendes Baby in einer Trage umgeschnallt, während sie ihre Gedanken vortrug. Steinmüller, die Ende Dezember die Geburt ihres Nachwuchses bekannt gegeben hatte, war zuvor bereits immer wieder mit Kind im Plenum aufgetaucht.
Parlamentspräsidentin: Säuglinge unter Umständen zulässig
„Wilder Tag“, schrieb die 32-Jährige dazu in einer Instagram-Story, morgen gebe es ein paar Gedanken mehr zur Vereinbarkeit. Parlamentspräsidentin Julia Klöckner schrieb dazu ebenfalls in einer Story bei Instagram: „Mutter mit Säugling und Betreuungsherausforderung? Hanna Steinmüller hat das mit ihrem Kind bravourös gemeistert.“ Deshalb halte sie es auch für vertretbar, Säuglinge unter gewissen Umständen im Plenarsaal zuzulassen, schrieb die CDU-Politikerin.
