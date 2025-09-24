Semifinale! Lorenz Lindorfer zeigt bei WM groß auf

Lorenz Lindorfer hat bei den Ruder-Weltmeisterschaften in Shanghai mit einer hervorragenden Leistung das Semifinale erreicht. Im schweren olympischen Einer musste er sich am Mittwoch im Viertelfinale nur Olympiasieger Oliver Zeidler aus Deutschland geschlagen geben. Weiter geht es für den 25-Jährigen vom WSV Ottensheim am Freitag um 6.49 Uhr (MESZ).
„Besser hätte es nicht laufen können. Die Pflicht ist erfüllt, jetzt kommt die Kür“, sagt ÖRV-Sportdirektor und -Nationaltrainer Kurt Traer. Zeidler sei zwar zu stark, und die Aufgabe im Semifinale werde „sehr, sehr schwer, aber er hat nichts zu verlieren“.
Bereits am Donnerstag sind Europameisterin Lara Tiefenthaler (4.31 Uhr) und Julian Schöberl (4.43) im Leichtgewichts-Einer in ihren Semifinali gefordert. Die beiden hatten sich souverän qualifiziert, zumindest das Finale gilt jeweils als Ziel.
