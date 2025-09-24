Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Jetzt kommt die Kür“

Semifinale! Lorenz Lindorfer zeigt bei WM groß auf

Sport-Mix
24.09.2025 10:00
In Shanghai findet aktuell die Ruder-WM statt.
In Shanghai findet aktuell die Ruder-WM statt.(Bild: EPA/Michael Reynolds)

Lorenz Lindorfer hat bei den Ruder-Weltmeisterschaften in Shanghai mit einer hervorragenden Leistung das Semifinale erreicht. Im schweren olympischen Einer musste er sich am Mittwoch im Viertelfinale nur Olympiasieger Oliver Zeidler aus Deutschland geschlagen geben. Weiter geht es für den 25-Jährigen vom WSV Ottensheim am Freitag um 6.49 Uhr (MESZ).

0 Kommentare

„Besser hätte es nicht laufen können. Die Pflicht ist erfüllt, jetzt kommt die Kür“, sagt ÖRV-Sportdirektor und -Nationaltrainer Kurt Traer. Zeidler sei zwar zu stark, und die Aufgabe im Semifinale werde „sehr, sehr schwer, aber er hat nichts zu verlieren“.

Bereits am Donnerstag sind Europameisterin Lara Tiefenthaler (4.31 Uhr) und Julian Schöberl (4.43) im Leichtgewichts-Einer in ihren Semifinali gefordert. Die beiden hatten sich souverän qualifiziert, zumindest das Finale gilt jeweils als Ziel.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
202.170 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
177.768 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
172.161 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2016 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1819 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1794 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Mehr Sport-Mix
„Jetzt kommt die Kür“
Semifinale! Lorenz Lindorfer zeigt bei WM groß auf
Krone Plus Logo
Olympia 2000
25 Jahre „Seemacht Austria“! Gold-Rausch in Sydney
Krone Plus Logo
Heimkehrer Mahalbasic:
„Als Erster von den eigenen Fans sogar bedroht“
Krone Plus Logo
Zuspielerin Stanovova:
„Habe mich am ersten Tag in Salzburg verliebt“
Krone Plus Logo
Auch Kärntnerin staunt
Unschlagbar? Slowenin gibt Kletterwelt Rätsel auf

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf