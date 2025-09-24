Semifinale! Lorenz Lindorfer zeigt bei WM groß auf

Lorenz Lindorfer hat bei den Ruder-Weltmeisterschaften in Shanghai mit einer hervorragenden Leistung das Semifinale erreicht. Im schweren olympischen Einer musste er sich am Mittwoch im Viertelfinale nur Olympiasieger Oliver Zeidler aus Deutschland geschlagen geben. Weiter geht es für den 25-Jährigen vom WSV Ottensheim am Freitag um 6.49 Uhr (MESZ).