Piraten, Seeungeheuer und ein geheimer Schatz

Seekranke Piraten und eine Meuterei

Bei dem vielen Geschaukel auf hoher See kann der arme Kapitän Bert in unserem ABC-Lesevideo einfach nicht schlafen. Außerdem will der grausame Gregor nicht mehr kämpfen und sogar ein geheimer Schatz wird gesucht, denn: „Für die heutigen Piraten ist das Leben auch nicht mehr so einfach“, jammert Kapitän Bert.