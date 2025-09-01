Nach diesem Rapid-Treffer gab es kein Halten mehr!

Rapid hat sich mit einem 1:0-Auswärtssieg gegen Hartberg die Tabellenführung in der Bundesliga geholt. Ein Kopfballtor von Ercan Kara (82.) sicherte den Grün-Weißen am Sonntag nach fünf Runden unmittelbar vor der Länderspielpause den Spitzenplatz. Nach dem Treffer gab es in der Arena in der Südstadt kein Halten mehr. „Sportkrone.at“ zeigt in Kooperation mit Sky Sport Austria die Highlights – oben im Video!