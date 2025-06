Ungerechte Noten? | 3-er für die Dreier

Ungerechte Noten? Zeugnisverteilung in den Schulen - das reizt stets auch zur Notenvergabe an die Politik. Die Doch-Nicht-Kanzler-Partei FPÖ urteilt, wenn es um die anderen geht, besonders schnell und streng. So überrascht der glatte Fleck, den sie in dieser Woche der Dreier-Regierungskoalition ins Zeugnis geschrieben haben, ganz und gar nicht. Noten, erinnern wir uns an die eigenen Schulzeiten oder denken wir an jene unserer Kinder und Kindeskinder: Sie sind oft subjektiv, werden längst nicht immer als gerecht empfunden. Das gilt umso mehr für die Politik-Beurteilung: Oppositionsparteien lassen kaum ein gutes Haar an Regierungsparteien. Auch die von Journalisten verteilten Noten finden selten ungeteilte Zustimmung. Liegt doch das Urteil immer auch ganz besonders im Auge des Betrachters.