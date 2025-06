Combs-Prozess: Balkon-Angriff und Morddrohung

Die Designerin betonte, sie wisse bis heute nicht, was der Auslöser gewesen war. Sie habe Angst gehabt, in die Tiefe zu stürzen. Ihren Angaben zufolge spielte sich der Vorfall im Jahr 2016 in Venturas Wohnung ab. Combs habe sie auch noch gegen einen Tisch geworfen, bevor Ventura eingegriffen habe, um den Angriff des Rappers zu stoppen. Sie sei verletzt worden und leide immer noch unter Albträumen. Aus Angst vor Combs sei sie damals nicht zur Polizei gegangen, sagte Bongolan.