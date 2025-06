Ex-Freundin von Combs: „Er war wie mein Baby“

Im Prozess gegen den Rapper Sean „Diddy“ Combs hat eine Ex-Freundin am Dienstag ausgesagt, dass sie den früheren Superstar trotz jahrelanger Misshandlungen immer noch liebe. „Er war wie mein Baby“, sagte die Ex-Freundin unter dem Pseudonym Jane vor Gericht in New York, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.