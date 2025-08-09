Wacker Innsbruck ist die Nummer 1 in der Stadt

Wacker Innsbruck hat in der Westliga das erste Ausrufezeichen gesetzt: Eine Woche nach der Startpleite gegen Seekirchen setzten sich die Schwarz-Grünen beim Tiroler Cupsieger Reichenau überraschend klar mit 3:0 (2:0) durch. „Insgesamt war’s schon okay“, zuckte Reichenau-Coach Gernot Glänzer nach Schlusspfiff die Achseln, „wir hätten vor der Pause eigentlich einen Elfmeter bekommen müssen, dann wär’s vielleicht anders gelaufen.“ Dosenöffner für Wacker war ein schwerer Abwehrfehler der Hausherrn (Abali), den Okan Yilmaz zur Führung nützte (22.). Die Nummer 9, für Owusu als Speerspitze von Beginn an dabei, legte später herrlich herausgespielt das 2:0 nach. Luis Gstrein sorgte in der Nachspielzeit fürs 3:0 (94.). „Wir freuen uns, das ist gut für alle“, bilanzierte Wacker-Trainer Sebastian Siller, wollte von Angekommen-in-der-Liga aber noch nichts hören: „Reden wir nach Dornbirn.“