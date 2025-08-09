Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Regionalliga West

Wacker Innsbruck ist die Nummer 1 in der Stadt

Tirol: Sport-Nachrichten
09.08.2025 21:12
Wackers Okan Yilmaz (re.) gelang ein Doppelpack bei der Reichenau.
Wackers Okan Yilmaz (re.) gelang ein Doppelpack bei der Reichenau.(Bild: Johanna Birbaumer)

In zwei Tirol-Cup-Spielen hatte Reichenau in den vergangenen Jahren gegen Wacker die Nase (im Elfmeterschießen) vorne – das erste Liga-Derby der Innsbrucker Klubs ging jetzt mit 3:0 an die Schwarz-Grünen. Damit schrieb der Aufsteiger mit den großen Ambitionen erstmals an.

0 Kommentare

Wacker Innsbruck hat in der Westliga das erste Ausrufezeichen gesetzt: Eine Woche nach der Startpleite gegen Seekirchen setzten sich die Schwarz-Grünen beim Tiroler Cupsieger Reichenau überraschend klar mit 3:0 (2:0) durch. „Insgesamt war’s schon okay“, zuckte Reichenau-Coach Gernot Glänzer nach Schlusspfiff die Achseln, „wir hätten vor der Pause eigentlich einen Elfmeter bekommen müssen, dann wär’s vielleicht anders gelaufen.“ Dosenöffner für Wacker war ein schwerer Abwehrfehler der Hausherrn (Abali), den Okan Yilmaz zur Führung nützte (22.). Die Nummer 9, für Owusu als Speerspitze von Beginn an dabei, legte später herrlich herausgespielt das 2:0 nach. Luis Gstrein sorgte in der Nachspielzeit fürs 3:0 (94.). „Wir freuen uns, das ist gut für alle“, bilanzierte Wacker-Trainer Sebastian Siller, wollte von Angekommen-in-der-Liga aber noch nichts hören: „Reden wir nach Dornbirn.“

Wackers nächster Gegner am Freitag setzte sich gegen Kitzbühel mit 4:2 durch und unterstrich damit die hohe Meinung, die man in der Liga von den „geduldeten“ Vorarlbergern hat.

Starker Aufsteiger
Ein Auge wird der Titelkandidat aus Innsbruck auf Seekirchen haben müssen. Nach dem 2:0-Coup am Tivoli fegte der Salzburger Aufsteiger diesmal den FC Lustenau mit 6:0 vom Platz. Drei Tore Fabian Neumayr!

Regionalliga West

2. Runde

  • Reichenau – Wacker Innsbruck 0:3 (0:2). Tore: Yilmaz (20., 35.), Gstrein (93.).
  • Kufstein – Imst 1:1 (1:1). Tore: Prosic (43.); Lamp (33.).
  • Dornbirn – Kitzbühel 4:2 (3:1). Tore: Bösch (31., 80.), Herbaly (36., 45.); Asante (21.), Ziege (54.).
  • Seekirchen – FC Lustenau 6:0 (4:0). Tore: Neumayr (2., 26., 32.), Volkert (44.), Leitenstorfer (49.), Plakathyria (83.).
  • Pinzgau-Saalfelden – Wals-Grünau 0:1 (0:1). Tor: Pertl (38. Elfmeter).
  • St. Johann/P. – Bischofshofen 3:1 (2:1). Tore: Kosakiewic (10., 39.), Sendlhofer (56.); Kahrimanovic (21.).
  • Hohenems – Schwaz 1:1 (0:0). Tore: Nagler (75.); Akbulut (77.).  Heute: Altach Juniors – Lauterach (10.30).
SPSUN+/-TDP
Aktuell sind keine Daten verfügbar.
Alle Tabellen & Ergebnisse

Weiter sieglos
Imst, im Frühjahr nur knapp an Austria Salzburg gescheitert, ist weiter unbesiegt. Zum Sieg reichte es für die Oberländer allerdings auch in Kufstein nicht. Die Mannschaft von Jens Scheuer ging zwar durch Kapitän Lukas Lamp nach einer guten halben Stunde mit 1:0 in Führung, kassierte aber noch vor dem Seitenwechsel den Ausgleich durch Elias Prosic (43.). Ein Punkt, der wenig bringt ...

Porträt von Georg Fraisl
Georg Fraisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
218.496 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
203.191 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
155.577 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1553 mal kommentiert
Archivbild
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1538 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1227 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Mehr Tirol: Sport-Nachrichten
Regionalliga West
Wacker Innsbruck ist die Nummer 1 in der Stadt
„Ein Mega-Match“
Finale! Lilli Tagger bezwingt Österreichs Nummer 1
Krone Plus Logo
Felix Bacher: Portugal
Der vergessene Legionär an der Atlantik-Küste
„Wahnsinniges Match“
Lilli Tagger siegt souverän! Nun wartet Grabher
Fußballcamp in Tirol
Ronaldo, Messi, Yamal – „Wollen auch so spielen!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf