Großeinsatz: 60 Florianis bekämpfen Wohnungsbrand

„Der Einsatz ist noch am Laufen“, bestätigt Hauptbrandinspektor Harald Geissler den frühmorgendlichen Einsatz in Villach gegenüber der „Krone“. In der Pestalozzistraße ist Donnerstagmorgen ein Feuer in einem achtstöckigen Mehrparteienhaus ausgebrochen. Im siebten Obergeschoss stand eine Wohnung in Vollbrand.