Familien-Skiurlaub in der Steiermark gewinnen!

Die Erlebnisregion Murau bietet unzählige Möglichkeiten für aktive und erholsame Wintertage – ob auf der Skipiste, beim Snowboarden, Langlaufen, Schneeschuhwandern oder bei einer Skitour durch die verschneite Landschaft. Umgeben von der beeindruckenden Bergkulisse der steirischen Alpen liegt das Auszeit ****Hotel St. Lambrecht und Sie haben jetzt die Chance einen Winterurlaub für die ganze Familie zu gewinnen.
Nur 500 Meter vom Hotel entfernt liegt das Familien-Skigebiet Grebenzen, welches mit sonnigen Pisten und herrlichem Panorama begeistert. Hier wird jeder Schwung zum puren Genuss – ideal für Familien, Genuss-Skifahrer und alle, die stressfreien Pistenspaß suchen. Mit herzlicher Gastfreundschaft und attraktiven Angeboten sorgt das Auszeit Hotel für unvergessliche Wintermomente – und das zu familienfreundlichen Preisen. Ob Skiurlaub, Winterabenteuer oder romantische Kuschelauszeit – hier finden Sie das passende Angebot: www.leistbare-auszeit.at
Wohlfühl-Auszeit im Winterwunderland
Nach einem aktiven Tag im Schnee warten zahlreiche Möglichkeiten zur Erholung: Ob beim Ausruhen im gemütlichen Zimmer, beim Genuss regionaler Spezialitäten im hoteleigenen Restaurant, beim Badespaß im Hallenbad oder beim Relaxen in der Sauna – im Auszeit ****Hotel St. Lambrecht steht das Wohlbefinden der ganzen Familie im Mittelpunkt.
Genussvolle Momente – steirische Kulinarik im Hotel
Ein guter Tag beginnt mit einem ausgewogenen Frühstück – das Buffet bietet eine bunte Auswahl an frischen, vitaminreichen Köstlichkeiten. Am Abend serviert das Küchenteam liebevoll zubereitete Gerichte aus regionalen Zutaten. In der Hotelbar kann der erlebnisreiche Tag entspannt bei einem Drink ausklingen.
Wellness & Entspannung pur
Im großzügigen Wellnessbereich erwartet Sie pure Entspannung: Ob Sauna, Dampfbad, Saunarium oder der beheizte Indoor-Pool – hier tauchen Sie ab vom Alltag und tanken neue Energie. Wer sich noch mehr Gutes tun möchte, gönnt sich eine wohltuende Massage.
Jetzt mitmachen und Skiurlaub gewinnen!
Das Auszeit ****Hotel St. Lambrecht verlost unter allen Teilnehmern einen Familien-Skiurlaub für 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 11 Jahre für 3 Nächte mit Halbpension und allen Inklusivleistungen. Einfach HIER mitmachen und mit ein wenig Glück unvergessliche Familienzeit voller Herzlichkeit, Natur und Erholung gewinnen!