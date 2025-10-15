Vorteilswelt
Freche Retourkutsche

England-Fans verhöhnen Tuchel bei 5:0-Kantersieg

Fußball International
15.10.2025 11:46
Thomas Tuchel bekam in Lettland gleich mehrere Fan-Gesänge gewidmet.
Thomas Tuchel bekam in Lettland gleich mehrere Fan-Gesänge gewidmet.(Bild: AFP/GINTS IVUSKANS)

„Sind wir dir heute laut genug?“ oder „Thomas, gib uns ein Lied“. Fangesänge, die Englands Teamchef Thomas Tuchel beim 5:0-Kantersieg gegen Lettland über sich ergehen lassen musste. Nach dem Freundschaftsspiel gegen Wales vergangenen Donnerstag hatte der Trainer noch bemängelt, das Stadion sei ihm zu leise gewesen. 

Die Kritik des Deutschen nahmen sich die Fans der „Three Lions“ beim WM-Quali-Spiel gegen Lettland wahrlich zu Herzen und konterten frech. Zeilen wie „Thomas Tuchel, wir singen, wenn wir es wollen“ nahm der Teamchef allerdings locker, nach der Partie meinte Tuchel mit einem Zwinkern: „Heute in der ersten Halbzeit habe ich ein bisschen was einstecken müssen. Es ging in nahezu jedem Lied um mich, aber das geht schon in Ordnung. Gut gemacht, das stecke ich gern ein. Guter Humor, ein wirklich guter Sinn für Humor. Das akzeptiere ich so.“

Die gute Laune des 52-Jährigen begründete sich wohl auch mit dem deutlichen Ergebnis. Mit dem sechsten Sieg im sechsten Spiel steht der Vize-Europameister als erster europäischer Teilnehmer der WM 2026 fest. Wenn das kein Grund für laute Stadien und gute Stimmung ist ...

