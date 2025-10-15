England-Fans verhöhnen Tuchel bei 5:0-Kantersieg

Die Kritik des Deutschen nahmen sich die Fans der „Three Lions“ beim WM-Quali-Spiel gegen Lettland wahrlich zu Herzen und konterten frech. Zeilen wie „Thomas Tuchel, wir singen, wenn wir es wollen“ nahm der Teamchef allerdings locker, nach der Partie meinte Tuchel mit einem Zwinkern: „Heute in der ersten Halbzeit habe ich ein bisschen was einstecken müssen. Es ging in nahezu jedem Lied um mich, aber das geht schon in Ordnung. Gut gemacht, das stecke ich gern ein. Guter Humor, ein wirklich guter Sinn für Humor. Das akzeptiere ich so.“