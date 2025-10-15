Courage nach Unfällen sinkt bei uns immer weiter

„Reine Sachschäden in Statistik nicht erfasst“

Betrachte man die Zahlen der vergangenen sieben Jahre (2018 bis 2024), so lasse sich österreichweit eine deutliche Zunahme von 11,9 Prozent an Fahrerflucht-Delikten bei Unfällen mit Personenschaden feststellen (2018: 2318 Fälle; 2024: 2594 Fälle), hieß es weiter. „Die Dunkelziffer dürfte noch deutlich höher liegen, denn reine Sachschäden werden in dieser Statistik nicht erfasst. Dramatischer sind aber Unfälle, bei denen Verletzte im Stich gelassen werden – das darf nicht sein“, forderte ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger mehr Zivilcourage ein.