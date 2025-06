„Unwert“ fürs Leben: Lavanttaler Nazi-Opfer

Gelogen, um zu vertuschen

Und was wurde den Verwandten und Hinterbliebenen der Opfer erzählt? „Die Ermordungen wurden vertuscht“, so Verdnik. Das bestätigt ein Briefwechsel mit einer Angehörigen, die Kontakt zur Heil- und Pflegeanstalt in Klagenfurt aufgenommen hatte, um nach dem Befinden ihrer dort eingelieferten Schwester zu fragen. Ihr wurde gesagt, dass sie an Kreislaufschwäche und einer Rippenfellentzündung gestorben ist. Der wahre Grund blieb verschwiegen: Sie wurde nach Hartheim gebracht und dort ermordet. Viele Angehörige reisten auch zu den Anstalten, um dort Informationen über die verstorbenen Patienten zu bekommen – dass diese allerdings in Hartheim waren, wussten sie nicht.