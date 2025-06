TV-Show als goldenes Ticket in den Schlager-Olymp

Die Einladungen kommen kurzfristig und bringen die Künstler in ihrer Terminplanung in Bedrängnis. „Diesmal haben wir einen Auftritt absagen müssen und die restlichen Termine verschieben können.“ So hetzen die Musiker für drei Auftritte an einem Tag mit Huberschrauber und Shuttledienst durch Österreich, um wieder pünktlich bei den Proben und in der Liveshow zu sein.