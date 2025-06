Etablierte Hotelkette bestätigt neuen Standort

Was „Krone“-Leser seit Donnerstag wissen, ist nun auch offiziell: Die renommierte Hotelkette Motel One bestätigt die Eröffnung eines zweiten Hauses in Linz – direkt am Hauptbahnhof in der Kärntnerstraße. Dort, wo sich bislang das leerstehende Ibis-Hotel befand, entstehen bis Frühjahr 2027 rund 208 moderne Zimmer.