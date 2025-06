Regenbogenparade heuer ein bisschen leiser

In Gedenken an die Opfer des schrecklichen Amoklaufs in Graz beginnt die sonst so bunte Parade diesmal nämlich in Stille – ganz ohne Musik und Tanz. „Wir rufen alle Teilnehmer dazu auf, bis hinter das Parlament ohne Musik, ohne Jubel, als ruhiger Gedenkzug unsere Anteilnahme zu zeigen“, heißt es von Organisatoren. Ein schwarzer Trauerflor wird alle Schilder der teilnehmenden Gruppen der Parade schmücken. Vor dem Parlament soll ein Trauerbanner niedergelegt werden.